Два мяча забили бывшие игроки "Маккаби": обзор матчей Лиги Европы

В решающий отборочный этап Лиги Европы вышли литовский клуб "Судува" и венская "Аустрия".
АЭЛ (Ларнака, Кипр) - Аустрия (Вена, Австрия) 1:2 (первый матч 0:0)
Хозяева большую часть матча играли в меньшинстве. На 27-й минуте был удален Маркос Айроза.
На 34-й минуте бывший полузащитник "Штутгарта" Рафаэль Хольцхаузер реализовал пенальти 0:1.
На 61-й минуте Альдаир сравнял счет 1:1.
На 90-й минуте победный гол забил бывший форвард "Зальцбурга" и "Франкфурта" Фелипе Пирес.
Сьон (Швейцария) - Судува (Литва) 1:1 (0:3)
Ворота хозяев защищал 21-летний бывший голкипер московского "Спартака" Антон Митрюшкин.
На 55-й минуте бывший форвард тель-авивского "Маккаби" и "Краснодара" Мусса Конате открыл счет 1:0.
На 80-й минуте бывший хавбек "Маккаби" (Умм эль-Фахм) Робертас Виживичюс восстановил равновесие.