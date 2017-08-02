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Спорт

Два мяча забили бывшие игроки "Маккаби": обзор матчей Лиги Европы

время публикации: 21:25 | последнее обновление: 21:29 блог версия для печати фото
Два мяча забили бывшие игроки "Маккаби": обзор матчей Лиги Европы

В решающий отборочный этап Лиги Европы вышли литовский клуб "Судува" и венская "Аустрия".

АЭЛ (Ларнака, Кипр) - Аустрия (Вена, Австрия) 1:2 (первый матч 0:0)

Хозяева большую часть матча играли в меньшинстве. На 27-й минуте был удален Маркос Айроза.

На 34-й минуте бывший полузащитник "Штутгарта" Рафаэль Хольцхаузер реализовал пенальти 0:1.

На 61-й минуте Альдаир сравнял счет 1:1.

На 90-й минуте победный гол забил бывший форвард "Зальцбурга" и "Франкфурта" Фелипе Пирес.

Сьон (Швейцария) - Судува (Литва) 1:1 (0:3)

Ворота хозяев защищал 21-летний бывший голкипер московского "Спартака" Антон Митрюшкин.

На 55-й минуте бывший форвард тель-авивского "Маккаби" и "Краснодара" Мусса Конате открыл счет 1:0.

На 80-й минуте бывший хавбек "Маккаби" (Умм эль-Фахм) Робертас Виживичюс восстановил равновесие.

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