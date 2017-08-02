Матч Лиги чемпионов судили израильские арбитры. Победу гостям обеспечили бывшие игроки хайфского "Маккаби"

Первым победителем третьего отборочного этапа Лиги чемпионов стал "Карабах". Азербайджанский клуб в Тирасполе обыграл "Шериф" 2:1.
Матч обслуживала израильская бригада арбитров во главе с Рои Рейншрейбером.
Первая игра завершилась вничью 0:0.
Счет на последней минуте первого тайма открыл бывший форвард "Бней Йегуды" и хайфского "Маккаби" Дино Ндлову.
На 86-й минуте бывший полузащитник хайфского "Маккаби" Мичел удвоил преимущество гостей 0:2.
На 4-й минуте компенсированного времени бывший форвард "Андерлехта" и "Омонии" Зигуи Бадибанга реализовал пенальти 1:2.