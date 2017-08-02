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Матч Лиги чемпионов судили израильские арбитры. Победу гостям обеспечили бывшие игроки хайфского "Маккаби"

время публикации: 06:17 | последнее обновление: 06:17 блог версия для печати фото
Матч Лиги чемпионов судили израильские арбитры. Победу гостям обеспечили бывшие игроки хайфского "Маккаби"

Первым победителем третьего отборочного этапа Лиги чемпионов стал "Карабах". Азербайджанский клуб в Тирасполе обыграл "Шериф" 2:1.

Матч обслуживала израильская бригада арбитров во главе с Рои Рейншрейбером.

Первая игра завершилась вничью 0:0.

Счет на последней минуте первого тайма открыл бывший форвард "Бней Йегуды" и хайфского "Маккаби" Дино Ндлову.

На 86-й минуте бывший полузащитник хайфского "Маккаби" Мичел удвоил преимущество гостей 0:2.

На 4-й минуте компенсированного времени бывший форвард "Андерлехта" и "Омонии" Зигуи Бадибанга реализовал пенальти 1:2.

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