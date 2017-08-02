Два футболиста "Бней Иегуда" потерялись в аэропорту по дороге в Санкт-Петербург

Два футболиста клуба "Бней Йегуда" Ийяд Абаши и Бен Турджеман потерялись в стамбульском аэропорту во время пересадки, в результате чего опоздали на рейс в Санкт-Петербург, где 3 августа "оранжевые" проведут ответный матч против местного "Зенита" в рамках отборочного круга Лиги Европы, сообщает канал Sport5.

Согласно опубликованной информации, руководство клуба ищет рейс, которым спортсмены прибудут в Петербург, чтобы принять участие в матче.

В первом матче двух этих команд в Израиле российский клуб выиграл со счетом 2:0.