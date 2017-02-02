2 февраля 2017 г.
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Первым финалистом КАН стала сборная Египта. "Фараоны" победили в серии пенальти

время публикации: 07:57 | последнее обновление: 07:57 блог версия для печати фото
Первым финалистом КАН стала сборная Египта. "Фараоны" победили в серии пенальти

Первым финалистом Кубка африканских наций, который проходит в Габоне, стала сборная Египта. "Фараоны" в серии послематчевых пенальти победили сборную Буркина-Фасо 4:3.

Основное и дополнительное время матча завершилось вничью 1:1.

Буркина-Фасо: Коффи, Яго, Дайо, Коне, Кулибали, Бертран Траоре, Каборе, Туре, Бансе (Ален Траоре, 103), Абдуразак Траоре (Диавара, 80), Накульма

Египет: Эль-Хадари, Аль-Мухаммади (Габер, 107), Габр, Хегази, Кахраба (Варда, 74), Саид, Хамед, Фатхи, Ибрагим Салах, Хассан (Собхи, 85), Мохаммед Салах

Вопреки прогнозам, первым номером стали играть "жеребцы". До перерыва они создали несколько опасных моментов, но забить не сумели.

"Фараоны" выровняли ход поединка после перерыва и открыли счет на 65-й минуте. Мохаммед Салах (Рома) пробил с линии штрафной 0:1.

На 72-й минуте сборная Буркина-Фасо отыгралась. Навес со штрафного. Бывший форвард донецкого "Металлурга" и "Иртыша" Аристид Бансе (Рига) сравнивает счет.

"Жеребцы" ринулись на штурм, но забить победный гол не смогли. В дополнительное время они создали два опасных момента.

Серия пенальти получилась драматичной. Первый пенальти "фараоны" не реализовали. Абдалла эль Саид (Аль Ахли) пробил в угол. 20-летний Куаку Коффи (АСЕК Мимозас, Абиджан, Кот д`Ивуар) мяч парировал. Мяч от его руки отлетел в штангу.

До четвертого удара все били точно. Затем вратарь сборной Буркина-Фасо не смог переиграть коллегу. После его удара 44-летний Эсам эль-Хадари (Вади Дегла) парировал мяч.

Амр Варда (ПАОК) пробил в нижний угол 3:4. Эль-Хадари отразил мяч после удара Бертрана Траоре (Челси, на правах аренды играет за Аякс).

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