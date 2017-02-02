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Спорт

Допинг-проба "Б" российского боксера Поветкина дала положительный результат

время публикации: 09:42 | последнее обновление: 09:43 блог версия для печати фото
Допинг-проба "Б" российского боксера Поветкина дала положительный результат

Допинг-проба "Б" российского боксера Александра Поветкина дала положительный результат на остарин, сообщил агентству ТАСС старший партнер компании Forward Legal Алексей Карпенко, представляющий интересы Поветкина.

Изначально процедура вскрытия допинг-пробы была запланирована на 6 января в Лос-Анджелесе (США). Но затем Всемирный боксерский совет (WBC) сообщил, что она перенесена на 1 февраля.

В свою очередь, руководитель компании "Мир бокса" Андрей Рябинский сообщил ТАСС, что остарин обнаружен в "минимальной концентрации".

Допинг-пробы были взяты Ассоциацией по добровольному тестированию на допинг (VADA) и вскрывались в лаборатории Лос-Анджелеса. После обнародования результатов теста VADA Рябинский заявил о необходимости провести независимое тестирование. "Нам пришли результаты анализов из другой лаборатории, которая находится в Лозанне. Они – чистые", – сказал он.

Подробнее на ТАСС: http://tass.ru/sport/3990814

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