Умер знаменитый советский футболист, чемпион Европы 1960 года Виктор Царев

В понедельник, 2 января, в возрасте 85 лет умер знаменитый советский футболист и тренер Виктор Царев, сообщает "Р-Спорт" со ссылкой на со ссылкой на официальный микроблог ФК "Динамо" (Москва).

Виктор Царев считался одним из лучших защитников в истории московского "Динамо". Выступая за этот клуб, он четыре раза выиграл титул чемпиона СССР. 12 раз Царев играл за сборную Советского Союза, и в 1960-м стал чемпионом Европы.

За свои заслуги Царев трижды удостаивался места в списке "33-х лучших футболистов страны".