Андеркарт боя Пакьяо - Хорн: "Супер" победил россиянина. Поражения родственников выдающихся бойцов

В Брисбене, Австралия, состоялся большой вечер бокса, главным поединком которого станет бой за звание чемпиона мира в среднем весе по версии WBO между легендарным филиппинцем Мэнни Пакьяо и австралийцем Джеффом Хорном.

В андеркарде состоялись несколько интересных поединков.

Бронзовый призер Лондонской олимпиады, чемпион мира и Европы 2015 года среди любителей полулегковес Майкл Конлан победил Джарретта "Хуареса" Оуэна. В третьем раунде команда австралийца "выбросила полотенце".

Шейн Мосли-младший, сын легендарного чемпиона Шейна Мосли, по очкам проиграл австралийскому средневесу Дэвиду Туссену. Счет по карточкам 77:76 (дважды) в пользу Дэвида, 77:75 - в пользу Шейна.

В поединке за пояса интернационального чемпиона в полутяжелом весе по версиям WBO и IBF австралиец Дэмьен "Супер" Хупер победил по очкам россиянина Умара Саламова, нанеся ему первое поражение в карьере. Счет по всем карточкам 96:94.

Боксер легчайшего веса Брок Джервис одержал восьмую победу в восьми поединках, нокаутировав в первом раунде Расманудина.

Двоюродный брат Мэнни Пакьяо Джонел Дапидран (средний вес) проиграл по очкам Бренту Дэймсу.