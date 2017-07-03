Грубейшая ошибка Диаса позволила немцам победить в финале Кубка конфедерации

В Санкт-Петербурге состоялся финал Кубка конфедерации. Немцы победили сборную Чили 1:0, подтвердив мысль Линекера о том, что побеждают всегда немцы.

Чилийцы владели значительным преимуществом, но свои моменты транжирили. А немцы использовали грубейшую ошибку защитника, а затем четко играли "по результату", достаточно спокойно выдерживая чилийский навал (для штурма не хватало мысли и точного завершающего паса).

Чили: Браво, Исла, Хара, Медель, Босежур, Арангис (Пуч, 81), М.Диас (Валенсия, 53), Видаль, Эрнандес, Варгас (Сагаль, 81), Санчес

Германия: тер Штеген, Мустафи, Киммих, Рюдигер, Гинтер, Хектор, Дракслер, Руди, Горецка (Зюле, 90+2), Штиндль, Вернер (Эмре Джан, 79)

19 минут игра шла в одни ворота - немецкие. Чилийцы применили высокий прессинг и прижали немцев к их штрафной. Тер Штеген несколько раз сыграл блестяще. На 18-й минуте Видаль мощно пробил. Вратарь парировал. Как Варгас не сумел добить мяч в пустые ворота с линии вратарской - непонятно.

"Не забиваешь ты - забивают тебе". Эта футбольная мудрость сработала на 20-й минуте. Два немца "накрыли" Марсело Диаса на линии штрафной и отобрали у него мяч. Ларс Штиндель закатил мяч в пустые ворота.

В дальнейшем немцы оборонялись и проводили опасные контратаки. А чилийцы раз за разом бросались на штурм. Правда, действовали довольно однообразно.