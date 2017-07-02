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Спорт

В Австралии Джефф Хорн победил легендарного Мэнни Пакьяо

время публикации: 08:25 | последнее обновление: 08:25 блог версия для печати фото
В Австралии Джефф Хорн победил легендарного Мэнни Пакьяо
В Австралии Джефф Хорн победил легендарного Мэнни Пакьяо
В Австралии Джефф Хорн победил легендарного Мэнни Пакьяо

В Брисбене, Австралия, состоялся большой вечер бокса, в главном поединке которого австралиец Джефф Хорн победил легендарного Мэнни Пакьяо.

Австралийский "Шершень" завоевал звание чемпиона мира в среднем весе по версии WBO.

Счет по карточкам 115:113 (дважды), 117:111.

Австралиец очень активно начал бой. Пакьяо также несколько раз попал, но Хорн был точнее и быстрее. Во втором раунде Мэнни ускорился и австралийцу стало значительно труднее.

В третьем раунде Джефф провел силовую двойку. В конце раунда Мэнни нанес сопернику рассечение. Австралиец умело пользуется преимуществом в габаритах. В четвертом раунде он действовал намного лучше.

В начале пятого раунда Хорн пробил защиту легенды. В конце раунда Мэнни вдруг ускоряется и наносит три сильных удара противнику. В начале шестого тура соперники столкнулись головами - у Пакьяо небольшое рассечение. В шестом и седьмом раунде небольшое преимущество у хозяина ринга.

В восьмом раунде Хорн упал. Это не нокдаун, Пакьяо толкнул соперника. В девятом раунде показалось, что Мэнни сумеет нокаутировать австралийца. Он действовал быстрее и жестче.

В десятом раунде Джеффу пришлось тяжело, но в 11-м он активизировался. В 12-м раунде боксеры "пошли в размен ударами".

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