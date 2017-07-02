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Спорт

В Сиэтле сборная Мексики победила парагвайцев

время публикации: 07:49 | последнее обновление: 08:03 блог версия для печати фото
В Сиэтле сборная Мексики победила парагвайцев

В Сиэтле состоялся товарищеский матч, в котором мексиканцы победили сборную Парагвая 2:1.

Отметим, что основной состав сборной Мексики сегодня в Москве в матче за третье место Кубка конфедераций сыграет с португальцами. Начало матча в 15:00 по московскому и иерусалимскому времени.

На 19-й минуте следует навес. Орбелин Пинеда (Гвадалахара) пробил в падении головой. Антони Cильва (Серро Портеньо) сумел ногой отразить мяч. Два защитника парагвайцев мяч вынести не сумели. Родольфо Писарро (Гвадалахара) нанес обводящий удар в дальний угол 1:0.

На 26-й минуте Элиас Эрнандес (Лион) реализовал пенальти 2:0.

В самом конце первого тайма парагвайцы подали угловой. Антонио Барейро (Либертад) пробил головой - мяч попал в штангу. Барейро сумел добить мяч в сетку 2:1.

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