В Сиэтле сборная Мексики победила парагвайцев

В Сиэтле состоялся товарищеский матч, в котором мексиканцы победили сборную Парагвая 2:1.

Отметим, что основной состав сборной Мексики сегодня в Москве в матче за третье место Кубка конфедераций сыграет с португальцами. Начало матча в 15:00 по московскому и иерусалимскому времени.

На 19-й минуте следует навес. Орбелин Пинеда (Гвадалахара) пробил в падении головой. Антони Cильва (Серро Портеньо) сумел ногой отразить мяч. Два защитника парагвайцев мяч вынести не сумели. Родольфо Писарро (Гвадалахара) нанес обводящий удар в дальний угол 1:0.

На 26-й минуте Элиас Эрнандес (Лион) реализовал пенальти 2:0.

В самом конце первого тайма парагвайцы подали угловой. Антонио Барейро (Либертад) пробил головой - мяч попал в штангу. Барейро сумел добить мяч в сетку 2:1.