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Спорт

Самые красивые и сексуальные воительницы ММА (ФОТО)

время публикации: 16:05 | последнее обновление: 16:05 блог версия для печати фото
Миша Тейт
Миша Тейт
Джина Карано
ВСЕ ФОТО

Портал wp.pl приводит список самых красивых спортсменок ММА (смешанных единоборств).

10. Изабела Бадурек (Польша). 25-летняя спортсменка провела 9 поединков в ММА, в шести победила.

9. Фелис Херриг (США) занималась кикбоксингом и тайским боксом. В ММА с 2009 года. Выступает в UFC. Провела в ММА 19 боев, в шести проиграла.

8. Александра Альбу (Россия). 26-летняя москвичка провела два боя, в обеих победила, в том числе номер 10 данного рейтинга - Изабеллу Бадурек.

7. Рейчел Рэй (США). Бывшая чирлидер из Арканзаса. Провела четыре боя в любительских турнирах ММА (2 победы, 2 поражения). По профессии - персональный тренер по фитнесу.

6. Мишель Уотерсон (США). 31-летняя спортсменка из Колорадо провела 19 боев, в пяти проиграла. В этом году она снялась обнаженной для журнала ESPN Body Issue.

5. Миша Тейт (США). Одна из главных звезд женского ММА завершила карьеру после поражения от Ракель Пеннингтон в турнире UFC205.

4. Каролина Ковалькевич (Польша). 31-летняя спортсменка из Лодзи провела 12 боев, только в двух проиграла - Йоанне Енджейчик и Клаудии Кадельи.

3. Пейдж Ван Зант (США). 23-летняя спортсменка из Орегона провела 12 боев. Она пользуется огромной популярностью в соцсетях. На ее страницы подписаны 1.5 миллиона человек.

2. Ронда Роузи (США). Суперзвезда, стремительно взлетевшая и так же стремительно рухнувшая. Конец ее карьере положили несколько сенсационных поражений.

1. Джина Карано (США). Занималась муай-тай (1 поражение в 13 боях при 1 ничье). В ММА перешла в 2006 году. СМИ называли ее "лицом женских смешанных единоборств".

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