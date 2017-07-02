Два пенальти, удаление двух игроков и тренера, автогол игрока "Зенита". Португальцы завоевали "бронзу"

В Москве завершился матч за третье место Кубка конфедераций. Бронзовые медали завоевали португальцы, победившие в дополнительное время сборную Мексики 2:1.

Зрители увидели один из самых интересных матчей турнира. Были удалены по одному игроку каждой команды и тренер сборной Мексики (за настойчивое требование просмотра видеофрагмента), были назначены два пенальти в ворота сборной Мексики (один реализован, один нет - Очоа парировал мяч после удара Андре Силвы), Пепе сравнял счет в компенсированное время.

Кроме того, и Руй Патрисиу, и Гильермо Очоа совершали великолепные, иногда невероятные сэйвы.

Португалия: Руй Патрисиу, Семеду, Пепе, Нету, Элизеу, Мартинш, Данилу Перейра (Андре Гомиш, 82), Жоау Моутинью (Адриэн Силва, 82), Пиззи (Виллиам Карвалью, 91), Нани (Куарежма, 70), Андре Силва

Мексика: Очоа, Лаюн, Морено, Араухо, Рейес, Маркес (Фабиан, 106), Эррера, Гуардадо (Хонатон дос Сантос, 80), Вела, Перальта (Лосано, 61), Эрнандес (Хименес, 85)

Португальцы до перерыва выглядели мощнее и острее.

На 17-й минуте судья после совещания с видеоассистентами назначил пенальти в ворота мексиканцев. Андре Силва пробил. Гильермо Очоа перевел мяч на угловой.

На 22-й минуте Пицци пробил в дальний угол. Мяч задел защитника и ушел на угловой.

На 30-й минуте Хавьер Эрнандес красиво обыграл оппонента и нанес удар под перекладину. Патрисиу в прыжке отразил мяч.

На 33-й минуте Мартинш нанес великолепный удар с разворота - мяч едва не попал в "девятку". На 41-й минуте португальцы подали угловой. Перальта в падении головой выбивал мяч, и едва не послал его в свои ворота.

На 55-й минуте Хавьер Эрнандес прострелил. Защитник "Зенита" Луиш Нету срезал мяч в свои ворота 0:1.

На 62-й минуте Мартинш бьет с близкого расстояния. Очоа перевел мяч на угловой. На первой минуте компенсированного времени Пепе выпрыгнул и ногой сбросил мяч в дальний угол 1:1.

На 104-й минуте Адриен Силва реализовал пенальти 2:1.

В дополнительное время два игрока были удалены за опасную игру. На 106-й минуте Нельсон Семеду (Бенфика), на 112-й минуте - его одноклубник Рауль Хименес.

В самом конце матча за яростные споры с арбитром был удален тренер сборной Мексики.