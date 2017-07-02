В Москве россиянин Александр Поветкин победил украинца Андрея Руденко

В Москве состоялся бой за пояса WBO International и WBA Inter-Сontinental. Россиянин Александр Поветкин победил по очкам украинцы Андрея Руденко.

Счет по карточкам 120:108 (дважды), 120:109.

Это был первый поединок, который Александр Поветкин проводил после дисквалификации.

В первом раунде медики оказывали помощь украинскому боксеру. Он смог продолжить бой.

Поветкин больше атаковал и чаще доставал противника ударами. В седьмом раунде украинец дважды достал соперника сильными ударами. Чемпионские раунды "взял" Поветкин.