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Спорт

В Москве россиянин Александр Поветкин победил украинца Андрея Руденко

время публикации: 05:51 | последнее обновление: 05:51 блог версия для печати фото
В Москве россиянин Александр Поветкин победил украинца Андрея Руденко

В Москве состоялся бой за пояса WBO International и WBA Inter-Сontinental. Россиянин Александр Поветкин победил по очкам украинцы Андрея Руденко.

Счет по карточкам 120:108 (дважды), 120:109.

Это был первый поединок, который Александр Поветкин проводил после дисквалификации.

В первом раунде медики оказывали помощь украинскому боксеру. Он смог продолжить бой.

Поветкин больше атаковал и чаще доставал противника ударами. В седьмом раунде украинец дважды достал соперника сильными ударами. Чемпионские раунды "взял" Поветкин.

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