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Спорт

Предсказания кота Ахилла: в финале Кубка конфедераций победят немцы

время публикации: 14:02 | последнее обновление: 14:02 блог версия для печати фото
Предсказания кота Ахилла: в финале Кубка конфедераций победят немцы

Сегодня в Санкт-Петербурге состоится финал Кубка конфедераций, в котором встретятся сборные Германии и Чили.

Кот из Эрмитажа Ахилл предсказал победу в финале немцев, сообщает ТАСС.

"На этот раз флаги к домикам расставляли журналисты, чтобы добиться максимальной объективности, но Ахилл очень уверенно сделал свой выбор", - приводит агентство слова ветеринарного врача котов Эрмитажа Анны Кондратьевой.

Кот Ахилл предсказал, что россияне победят новозеландцев (матч закончился победой сборной России 2:0). Во второй раз кот предсказал, что австралийцы победят сборную Камеруна (матч завершился вничью). Представитель Эрмитажа сказал, что предсказание кота неверно интерпретировали.

В третий раз кот предсказал победу португальцев над сборной Новой Зеландии

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