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Один из героев Евролиги 2014 года, Тайрис Райс, близок к возвращению в "Маккаби"

время публикации: 06:50 | последнее обновление: 06:50 блог версия для печати фото
Один из героев Евролиги 2014 года, Тайрис Райс, близок к возвращению в "Маккаби"

Разыгрывающий Тайрис Райс близок к возвращению в тель-авивский "Маккаби". Стороны практически завершили согласование контракта, сообщает Walla.

Осталось "доработать несколько пунктов".

Тайрис Райс не был выбран на драфте 2009 года. Он начал профессиональную карьеру в греческом клубе "Панионис". Затем выступал за "Артланд Дрэгонс" (Германия), "Летувос Ритас", "Бавария".

В 2013-14 годах Тайрис Райс защищал цвета тель-авивского "Маккаби". Он стал одним из героев того сезона. В полуфинале Евролиги он забросил победный мяч за 5 секунд до конца матча с ЦСКА (68:67), а в финале набрал 26 очков. "Маккаби" победил "Реал".

Затем разыгрывающий выступал за "Химки" и "Барселону".

С 2013 года Тайрис Райс выступает за сборную Черногории.

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