Украинец Андрей Руденко травмировал шею в бою с Александром Поветкиным

В Москве состоялся бой за пояса WBO International и WBA Inter-Сontinental. Россиянин Александр Поветкин победил по очкам украинца Андрея Руденко.

Счет по карточкам 120:108 (дважды) и 120:109.

Уже в первом раунде украинец пожаловался на то, что не может повернуть голову из-за болей в шее. После того, как он получил медицинскую помощь, Андрей продолжил бой.

Руденко получил травму шеи, сообщает ТАСС.

"Травма помешала мне в дальнейшем поединке, это мешало работать, и пропала скорость. Травма шеи меня сковала и не позволяла быстро бить. Шея сейчас болит, но мы уже по возвращении пройдем обследование и сделаем МРТ. Кажется, я пропустил удар в шею, голова была в неудобном положении, вот так и потянуло меня. Я вообще не мог двигать шеей и думал о том, чтобы сняться с поединка", - приводит агентство слова украинского боксера.