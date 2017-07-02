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Спорт

Украинец Андрей Руденко травмировал шею в бою с Александром Поветкиным

время публикации: 11:02 | последнее обновление: 11:02 блог версия для печати фото
Украинец Андрей Руденко травмировал шею в бою с Александром Поветкиным

В Москве состоялся бой за пояса WBO International и WBA Inter-Сontinental. Россиянин Александр Поветкин победил по очкам украинца Андрея Руденко.

Счет по карточкам 120:108 (дважды) и 120:109.

Уже в первом раунде украинец пожаловался на то, что не может повернуть голову из-за болей в шее. После того, как он получил медицинскую помощь, Андрей продолжил бой.

Руденко получил травму шеи, сообщает ТАСС.

"Травма помешала мне в дальнейшем поединке, это мешало работать, и пропала скорость. Травма шеи меня сковала и не позволяла быстро бить. Шея сейчас болит, но мы уже по возвращении пройдем обследование и сделаем МРТ. Кажется, я пропустил удар в шею, голова была в неудобном положении, вот так и потянуло меня. Я вообще не мог двигать шеей и думал о том, чтобы сняться с поединка", - приводит агентство слова украинского боксера.

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