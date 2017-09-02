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Спорт

Вратарь "Маккаби" не пропустил. Удаление Рюрика: обзор отборочных матчей

время публикации: 21:04 | последнее обновление: 21:29 блог версия для печати фото
Вратарь "Маккаби" не пропустил. Удаление Рюрика: обзор отборочных матчей

Сборные Грузии и Ирландии сыграли вничью 1:1. Сербы разгромили сборную Молдовы 3:0. Албанцы обыграли команду Лихтенштейна 2:0.

Грузия - Ирландия 1:1

Сербия - Молдова 3:0

Ворота хозяев защищал голкипер тель-авивского "Маккаби" Предраг Райкович. Голы в ворота бывшего вратаря "Рубина", "Томи" и "Мордовии" Илие Чобану (Зимбру) забили Мият Гачинович (Айнтрахт, Франкфурт), Александр Коларов (Рома) и Александар Митрович (Ньюкасл).

Албания - Лихтенштейн 2:0

Голы забили бывший защитник "Кривбасса" Анси Аголли (Карабах) и Одисе Роши (Ахмат, Грозный).

Финляндия - Исландия 1:0

Победный гол на 8-й минуте забил бывший игрок гладбахской "Боруссии" и "Кайзерслаутерна" Александр Ринг (Нью-Йорк Сити).

Гости на 75-й минуте остались в меньшинстве. За 2 минуты две желтые карточки получил Рюрик Гисласон (Нюрнберг).

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