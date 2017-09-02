Вратарь "Маккаби" не пропустил. Удаление Рюрика: обзор отборочных матчей

Сборные Грузии и Ирландии сыграли вничью 1:1. Сербы разгромили сборную Молдовы 3:0. Албанцы обыграли команду Лихтенштейна 2:0.
Грузия - Ирландия 1:1
Сербия - Молдова 3:0
Ворота хозяев защищал голкипер тель-авивского "Маккаби" Предраг Райкович. Голы в ворота бывшего вратаря "Рубина", "Томи" и "Мордовии" Илие Чобану (Зимбру) забили Мият Гачинович (Айнтрахт, Франкфурт), Александр Коларов (Рома) и Александар Митрович (Ньюкасл).
Албания - Лихтенштейн 2:0
Голы забили бывший защитник "Кривбасса" Анси Аголли (Карабах) и Одисе Роши (Ахмат, Грозный).
Финляндия - Исландия 1:0
Победный гол на 8-й минуте забил бывший игрок гладбахской "Боруссии" и "Кайзерслаутерна" Александр Ринг (Нью-Йорк Сити).
Гости на 75-й минуте остались в меньшинстве. За 2 минуты две желтые карточки получил Рюрик Гисласон (Нюрнберг).