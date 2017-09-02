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Спорт

"Я благодарен "Апоэлю" за возможность уйти чемпионом". Амаре Стадемайр завершил карьеру

время публикации: 13:13 | последнее обновление: 13:13 блог версия для печати фото
"Я благодарен "Апоэлю" за возможность уйти чемпионом". Амаре Стадемайр завершил карьеру
"Я благодарен "Апоэлю" за возможность уйти чемпионом". Амаре Стадемайр завершил карьеру

Легендарный баскетболист Амаре Стадемайр объявил о завершении карьеры и поблагодарил руководство иерусалимского "Апоэля" за то, что помогли ему уйти чемпионом.

Об этом баскетболист написал на своей странице в Instagram.

В прошлом сезоне он стал чемпионом Израиля в составе столичного "Апоэля".

Тяжелый форвард провел в регулярном чемпионате сильнейшей баскетбольной лиги мира 846 матчей. Среднестатистические показатели – 18,9 + 7,8 подборов + 1,2 передачи + 1,2 блок-шота + 0,8 перехватов. В плэй-офф он сыграл 78 матчей (17,8 + 7,3 подбора + 1,3 блок-шота + 0,8 передач + 0,8 перехватов).

В 2002-10 годах Амаре Стадемайр играл за "Финикс Санз". Затем выступал в "Нью-Йорк Никс", "Даллас Мэверикс" и "Майами Хит".

В 2003 году он был признан лучшим новичком НБА.

Амаре Стадемайр – бронзовый призер Афинской олимпиады.

Стадемайра называют "неожиданным евреем". В 2010 баскетболист рассказал журналистам: он с детства знал, что является евреем по матери. В том же году он впервые посетил Израиль. О матери Амаре известно немногое: она несколько раз была замужем, зарабатывала сбором фруктов и успела побывать в тюрьме, когда Амаре был школьником.

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