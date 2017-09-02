"Я благодарен "Апоэлю" за возможность уйти чемпионом". Амаре Стадемайр завершил карьеру

Легендарный баскетболист Амаре Стадемайр объявил о завершении карьеры и поблагодарил руководство иерусалимского "Апоэля" за то, что помогли ему уйти чемпионом.

Об этом баскетболист написал на своей странице в Instagram.

В прошлом сезоне он стал чемпионом Израиля в составе столичного "Апоэля".

Тяжелый форвард провел в регулярном чемпионате сильнейшей баскетбольной лиги мира 846 матчей. Среднестатистические показатели – 18,9 + 7,8 подборов + 1,2 передачи + 1,2 блок-шота + 0,8 перехватов. В плэй-офф он сыграл 78 матчей (17,8 + 7,3 подбора + 1,3 блок-шота + 0,8 передач + 0,8 перехватов).

В 2002-10 годах Амаре Стадемайр играл за "Финикс Санз". Затем выступал в "Нью-Йорк Никс", "Даллас Мэверикс" и "Майами Хит".

В 2003 году он был признан лучшим новичком НБА.

Амаре Стадемайр – бронзовый призер Афинской олимпиады.

Стадемайра называют "неожиданным евреем". В 2010 баскетболист рассказал журналистам: он с детства знал, что является евреем по матери. В том же году он впервые посетил Израиль. О матери Амаре известно немногое: она несколько раз была замужем, зарабатывала сбором фруктов и успела побывать в тюрьме, когда Амаре был школьником.