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Спорт

Датчане разгромили лидера. Румыны одолели сборную Армении

время публикации: 10:26 | последнее обновление: 10:26 блог версия для печати фото
Датчане разгромили лидера. Румыны одолели сборную Армении

Датчане разгромили поляков 4:0. Сборная Дании включилась в борьбу за путевки в Россию. Румыны победили сборную Армении 1:0.

Положение команд. Польша 16 очков, Черногория, Дания по 13, Румыния 9, Армения 6, Казахстан 2.

Группа Е

Казахстан - Черногория 0:3

Дания - Польша 4:0

На 15-й минуте хозяева подали угловой. Томас Делани (Вердер) головой переправил мяч в ворота 1:0. На 42-й минуте Эриксен перехватил мяч у чужой штрафной и навесил. Андреас Корнелиус (Аталанта) нанес удар слету. Мяч влетел под перекладину 2:0.

На 59-й минуте Фабиански неудачно прервал прострел. Николай Йоргенсен (Фейенорд) добил мяч в сетку 3:0. На 79-й минуте Кристиан Эриксен (Тоттенхэм) пробил издали в "девятку" 4:0.

Румыния - Армения 1:0

На 54-й минуте гости остались в меньшинстве. Удален Тарон Восканян (Теа Саламус, Кипр). За это нарушение был назначен 11-метровый, который хозяева не реализовали. Богдан Станчу (Бурсаспор) не смог переиграть Григора Меликсетяна (Гандзасар).

Единственный гол был забит на первой минуте компенсированного времени. Отличился недавно перешедший из "Штутгарта" в "Майнц" Александру Максим.

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