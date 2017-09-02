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Спорт

Фантастический удар Дариды. Победа немцев: обзор отборочных игр

время публикации: 09:54 | последнее обновление: 09:54 блог версия для печати фото
Тимо Вернер вышел один на один 0:1

Немцы в гостях одолели чехов 2:1 и, скорее всего, займут первое место в группе С. Теоретически, их может обойти сборная Северной Ирландии, разгромившая команду Сан-Марино 3:0.

Положение команд. Германия 21 очко, Северная Ирландия 16, Чехия 9, Норвегия, Азербайджан по 7, Сан-Марино 0.

Группа С

Чехия - Германия 1:2

На 4-й минуте Езил пасом отрезал всю оборону чехов. Тимо Вернер вышел один на один 0:1.

В следующие 10 минут хозяева создали три опасных момента, но реализовать их не сумели.

На 20-й минуте опасно бил Штиндль, но вратарь выручил чехов.

На 25-й минуте Кренчик попытался перебросить мяч через Тер Штегена, далеко вышедшего из ворот, но не попал в створ. На 78-й минуте Владимир Дарида (Герта) нанес великолепный удар метров с 25 - точно в "девятку" 1:1.

На 88-й минуте Кроос навесил со штрафного. Матс Хуммельс (Бавария) головой отправил мяч в дальний угол 1:2.

Норвегия - Азербайджан 2:0

На 32-й минуте бывший игрок "Манчестер Юнайтед" Джошуа Кинг (Борнмут) реализовал пенальти.

На 59-й минуте гол в свои ворота забил Рашад Садыхов (Карабах).

На 90-й минуте гости остались в меньшинстве. Бывший защитник "Анжи" Бадави Хусейнов получил вторую желтую карточку.

Сан-Марино - Северная Ирландия 0:3

Хозяева продержались 70 минут. Затем гости забили три мяча за 8 минут. Дважды отличился Джордж Магеннис (Чарльтон), один гол на счету Стивена Дэйвиса (Саутгемптон).

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