Евробаскет: израильтяне проиграли сборной Литвы

Сборная Израиля начала домашний чемпионат Европы по баскетболу с двух поражений подряд. Во втором туре наша команда проиграла литовцам 73:88.

Финляндия - Словения 78:81

Хорватия - Румыния 74:58

Хозяева площадки мощно начали матч 8:0. Но хорваты вскоре перехватили инициативу и уверенно победили.

Великобритания - Турция 70:84

Израиль - Литва 73: 88

Хозяева выиграли первую четверть 23:19, но проиграли первую половину матча 37:38. В третьей четверти литовцы "сделали результат" 33:14. После 30 минут 71:51.