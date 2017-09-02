Шотландцы огорчили голкипера хайфского "Апоэля". Автогол экс-игрока "Бней Сахнина"

Шотландцы разгромили сборную Литвы 3:0, англичане - Мальты 4:0. Словаки одолели сборную Словении 1:0.
Положение команд. Англия 17 очков, Словакия 15, Шотландия, Словения по 11, Литва 5, Мальта 0.
Группа F
Литва - Шотландия 0:3
Голы в ворота Эрнестаса Шеткуса (Апоэль, Хайфа) забили Стюарт Армстронг (Селтик), Эндрю Робертсон (Ливерпуль) и Джеймс Макартур (Кристал Пэлас).
Мальта - Англия 0:4
На 53-й минуте Гарри Кейн (Тоттенэм) открыл счет 0:1. На 85-й минуте гол забил бывший защитник "Челси" Райан Бертран (Саутгемптон) 0:2.
В компенсированное время отличились Даниэль Уэлбек (Арсенал) и Гарри Кейн.
Словакия - Словения 1:0
Единственный гол в свои ворота забил на 81-й минуте бывший защитник "Бней Сахнина" Миха Мевля (Зенит).