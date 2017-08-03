"Бней Йегуда" победила в Санкт-Петербурге, но вылетела. "Александрия" вышла в следующий этап

В решающий отборочный раунд Лиги Европы вышли "Шкендия", АЕК, "Динамо" (Загреб), "Зенит", "Црвена Звезда", "Аполлон", "Александрия", "Панатинакиос" и "Видеотон".

Шкендия (Струмица, Македония) - Тракай (Литва) 3:0 (первый матч 1:2)

Два мяча забил бывший полузащитник "Вольфсбурга" Фехран Хасани, один - бывший нападающий "Шальке 04", "Севастополя" и "Таврии" Бесарт Ибраими.

На 72-й минуте гости остались в меньшинстве. Был удален бывший защитник московского "Динамо" и "Урала" Арюнас Климавичюс.

Динамо (Минск, Беларусь) - АЕК (Ларнака, Кипр) 1:1 (0:2)

На 47-й минуте Антон Сорока реализовал пенальти 1:0.

На третьей минуте компенсированного времени вышедший на замену Акоран сравнял счет 1:1.

На 85-й минуте минчане остались в меньшинстве. Вторую желтую карточку получил Артем Быков.

Одд (Скин, Норвегия) - Динамо (Загреб, Хорватия) 0:0 (1:2)

Гости на 86-й минуте остались в меньшинстве. Вышедший на замену на 75-й минуте 19-летний Даниэль Олмо успел получить два предупреждения.

Габала (Азербайджан) - Панатинаикос (Афины, Греция) 1:2 (0:1)

Видеотон (Венгрия) - Бордо (Франция) 1:0 (1:2)

Александрия (Украина) - Астра (Румыния) 1:0 (0:0)

Гол, который вывел украинцев в следующий этап турнира, был забит на 43-й минуте. Пенальти реализваол Андрей Запорожан.

Аполлон (Ларнака, Кипр) - Абердин (Эдинбург, Шотландия) 2:0 (1:2)

Зенит (Санкт-Петербург, Россия) - Бней Йегуда (Тель-Авив, Израиль) 0:1 (2:0)

Победный гол на 67-й минуте забил Альмог Бузагло.

Спарта (Прага, Чехия) - Црвена Звезда (Белград, Сербия) 0:1 (0:2)