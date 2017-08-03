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Натхо забил. Акинфеев получил травму. ЦСКА обыграл АЕК

время публикации: 09:01 | последнее обновление: 09:01 блог версия для печати фото
Натхо забил. Акинфеев получил травму. ЦСКА обыграл АЕК

В ответном матче третьего отборочного раунда Лиги чемпионов московский ЦСКА победил АЕК 1:0. Единственный гол забил израильский хавбек Бибрас Натхо.

В конце матча травму получил основной голкипер армейцев Игорь Акинфеев.

В Греции москвичи победили 2:0.

ЦСКА: Акинфеев, Васин, Алексей Березуцкий, Василий Березуцкий, Мариу Фернандес, Вернблум, Головин (Миланов, 81), Дзагоев (Натхо, 72), Щенников, Витинью, Чалов (Оланаре, 69)

АЕК: Анестис, Враньеш, Чигринский, Чосич, Бакакис, Симоэш (Яланопулос, 77), Юханссон, Манталос, Элдер Лопеш, Ливая (Христодулопулос, 71), Клонаридис (Якумакис, 77)

Во втором тайме гости провели несколько опасных атак. На 63-й минуте Юханссон пробил издали. Акинфеев отразил мяч, летевший в угол ворот. Клонаридис с линии вратарской пробил неточно.

На 68-й минуте Васин неудачно сбросил мяч назад. Манталос почти перехватил мяч. Но Акинфеев вовремя вышел из ворот и мяч выбил.

На 74-й минуте армейцы подали угловой. Алексей Березуцкий головой сбросил мяч на дальнюю штангу. Натхо затолкал мяч в ворота 1:0.

На первой минуте компенсированного времени нападающий греков столкнулся с Игорем Акинфеевым. У вратаря пострадало левое колено.

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