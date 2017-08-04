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"Краснодар" победил в Дании. Донецкий "Олимпик" вылетел

время публикации: 3 августа 2017 г., 23:14 | последнее обновление: 3 августа 2017 г., 23:14 блог версия для печати фото
"Краснодар" победил в Дании. Донецкий "Олимпик" вылетел

В решающий отборочный этап Лиги Европы вышли "Фенербахче", "Остерсунд", "Краснодар", ПАОК, "Маритиму" и "Утрехт".

Фенербахче (Стамбул, Турция) - Штурм (Грац, Австрия) 1:1 (первый матч 2:1)

Фола Эш (Люксембург) - Остерсунд (Швеция) 1:2 (0:1)

Лингбю (Дания) - Краснодар (Россия) 1:3 (1:2)

Уже на 22-й минуте гости вели в счете 2:0. Оба мяча забил Маурисио Перрейра.

На 28-й минуте Миккель Ригор-Йенсен сократил отставание 1:2.

На 89-й минуте Павел Мамаев реализовал пенальти 1:3.

ПАОК (Салоники, Греция) - Олимпик (Донецк, Украина) 2:0 (1:1)

Украинский полузащитник хозяев Евгений Шахов вышел на замену на 72-й минуте.

Голы в первом тайме забили бывший зенитовец Роберт Мак и Гойко Цимирот.

Маритиму (Португалия) - Ботев (Пловдив, Болгария) 2:0 (0:0)

Лех (Познань, Польша) - Утрехт (Голландия) 2:2 (0:0)

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