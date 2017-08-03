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Спорт

Лига чемпионов: команда Битона идет дальше, Даббура - вылетает

время публикации: 07:09 | последнее обновление: 07:09 блог версия для печати фото
Лига чемпионов: команда Битона идет дальше, Даббура - вылетает

В решающий квалификационный раунд Лиги Европы вышли "Ницца", "Астана", "Селтик", "Риека", "Олимпиакос".

Аякс (Амстердам, Голландия) - Ницца (Франция) 2:2 (первый матч 1:1)

Легия (Варшава, Польша) - Астана (Казахстан) 1:0 (1:3)

Русенборг (Трондхейм, Норвегия) - Селтик (Глазго, Шотландия) 0:1 (0:0)

Израильский полузащитник Нир Битон вышел на замену на 25-й минуте.

Победный гол на 69-й минуте забил Джеймс Форрест.

Риека (Хорватия) - Зальцбург (Австрия) 0:0 (1:1)

Израильский форвард Мунас Даббур вышел в стартовом составе гостей и был заменен на 74-й минуте.

Олимпиакос (Пирей, Греция) - Партизан (Белград, Сербия) 2:2 (3:1)

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Четверг, 3 августа 2017 г.
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