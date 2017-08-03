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Спорт

Нереализованный пенальти, два удаления: "Апоэль" проиграл в Болгарии, но вышел в еврокубки

время публикации: 08:25 | последнее обновление: 08:30 блог версия для печати фото
Нереализованный пенальти, два удаления: "Апоэль" проиграл в Болгарии, но вышел в еврокубки

В ответном матче третьего отборочного раунда Лиги чемпионов беэр-шевский "Апоэль" проиграл "Лудогорцу" 1:3, но вышел в еврокубки (в случае успеха в последнем раунде клуб будет играть в Лиге чемпионов, неудачи - в Лиге Европы).

"Лудогорец": Хорхе Браун, Моти, Пластун, Дьяков, Лукас Саша, Андрианантенайна (Мисиджан, 71), Вандерсон, Натанаэль Пимиента, Кешеру, Марселиньо, Жонатана Кафу (Жоау Паулу, 78)

"Апоэль": Хаимов, Мигель Витор, Корхут, Битон, Цедек, Огу, Ради, Меликсон (Таха, 67), Эйнбиндер (Охана, 58), Гадир (Владимир Браун, 89), Нвакаеме

На 9-й минуте Жонатан Кафу прострелил. Вандерсон в падении головой отправил мяч в ближний угол 1:0. На 24-й минуте после грубейшей ошибки центральных защитников болгары могли удвоить преимущество, но Кафу пробил неточно. На 28-й минуте бразильцы хозяев провели очередную красивую комбинацию, но никто не сумел замкнуть прострел Марселиньо.

На 33-й минуте гости теряют мяч вблизи центрального круга. Быстрый пас вперед. Вандерсон вышел один на один, за пределами штрафной обыграл Хаимова и пробил по пустым воротам 2:0. На 56-й минуте Марселиньо довел счет до крупного 3:0. Почему в этом эпизоде Хаимов не вышел из ворот (а также зачем в эпизоде со вторым голом бродил за пределами штрафной), останется загадкой.

На 61-й минуте Гадир бьет. Мяч попал в ногу защитника и по высокой дуге перелетел через вратаря 3:1. На 73-й минуте Нвакаеме красиво уложил защитника и выложил мяч под удар. Гадир метров с семи промахнулся.

На 80-й минуте Марселиньо забил четвертый гол, но из положения "вне игры".

На 86-й минуте гости не реализовали пенальти. Джон Огу пробил выше ворот.

На 87-й минуте израильтяне остались в меньшинстве. Охана сбил соперника и получил вторую желтую карточку.

На 5-й минуте компенсированного времени Нвакаеме прорвался к воротам и мощно пробил. Хозяев спасла штанга.

На той же минуте составы команд стали равными. Был удален Марселиньо.

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