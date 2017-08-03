Один из сильнейших боксеров-супертяжей современности украинец Владимир Кличко объявил о завершении карьеры.

"Я делаю это, да, с некоторым волнением, но я абсолютно готов к новым испытаниям и ожидаю и надеюсь, что моя последующая карьера станет такой же успешной, как предыдущая", - заявил спортсмен.

"Я достиг всего, о чем мечтал, и сейчас хочу начать мою вторую карьеру после спорта. Я никогда не думал, что у меня будет такая длинная и невероятно успешная карьера в боксе", - приводит слова экс-чемпиона мира ТАСС.

Ролик с обращением Владимира Кличко размещен на его канале на YouTube.

Владимир Кличко провел на профессиональном ринге 69 боев, в 64 победил.

Он был чемпионом мира по боксу в супертяжелом весе по версиям WBO в 2000-2003 и 2008-2015 годах, IBF в 2006-2015 годах, WBA в 2011-2015 годах.

Владимир Кличко - чемпион олимпиады 1996 года.

29 апреля 2017 года он проиграл нокаутом в 11-м раунде бой Энтони Джошуа. Поединок был зрелищным и невероятно напряженным.