Коваль посильно помог швейцарцам. "Динамо" вылетело

Киевское "Динамо" неожиданно вылетело из Лиги чемпионов, проиграв в ответном матче третьего отборочного раунда "Янг Бойз" 0:2.

На своем поле киевляне победили 3:1.

"Янг Бойз": Вольфли, Бенито, фон Берген, Нуху, Мбабу, Раве, Соу (Лотомба, 85), Саного, Фасснахт (Сулеймани, 73), Оаро, Ассале (Нсаме, 73)

"Динамо": Коваль, Морозюк, Хачериди, Вида, Кадар, Шепелев (Корзун, 69), Сидорчук, Гармаш (Буяльский, 83), Гонсалес (Кравец, 90), Ярмоленко, Мбокани

На 12-й минуте Морозюк долго подбирался к мячу. Когда решился вынести, швейцарец его опередил и удар пришелся в ногу соперника. Пенальти реализовал бывший форвард ПСЖ и "Бордо" Гильом Оаро 1:0.

На 89-й минуте хозяева подали угловой. Лотомба пробил головой. Коваль вроде бы поймал мяч, но затем выпустил за линию ворот 2:0.