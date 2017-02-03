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Спорт

Айнарс Багатскис: мы хорошо играли 30 минут. Для победы этого недостаточно

время публикации: 06:59 | последнее обновление: 06:59 блог версия для печати фото
Айнарс Багатскис: мы хорошо играли 30 минут. Для победы этого недостаточно

В матче 21-го тура группового турнира Евролиги УЛЕБ тель-авивский "Маккаби" проиграл немецкому клубу "Броз Баскет" (Бамберг) 75:90.

В послематчевом интервью официальному сайту турнира наставник "желтых" Айнарс Багатскис сказал: "Я не могу сказать, что мы сыграли очень хорошо, но мы три четверти играли хорошо. В современном баскетболе недостаточно хорошо играть 30 минут".

""Бамберг" все 40 минут играл хорошо. Они действовали по своему плану и использовали возможности. Мы упустили шансы в атаке и неуверенно сыграли в обороне в третьей четверти, соперник этим воспользовался", - добавил он.

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