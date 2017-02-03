3 февраля 2017 г.
последняя новость: 10:52
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Спорт

Усэйн Болт завершит карьеру после чемпионата мира 2017 года

время публикации: 10:38 | последнее обновление: 10:38 блог версия для печати фото
Усэйн Болт завершит карьеру после чемпионата мира 2017 года

Легендарный ямайский легкоатлет Усэйн Болт заокнчит выступления после чемпионата мира 2017 года, сообщает Reuters.

Спринтер отказался от выступления на Играх Содружества 2018 года. Он отметил, что не собирается выступать в 2018 году.

Чемпионат мира по легкой атлетике пройдет в Лондоне с пятого по 13 августа.

30-летний Усэйн Болт участвовал в трех олимпиадах. В Пекине, Лондоне и Рио-де-Жанейро он завоевал 8 золотых медалей (девятого золота Болт был лишен после дисквалификации сборной Ямайки, победившей в Пекине в эстафете 4 по 100 метров).

Усэйн Болт - 11-кратный чемпион мира, многократный рекордсмен мира, действующий рекордсмен мира на дистанциях 100 и 200 метров.

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Пятница, 3 февраля 2017 г.
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