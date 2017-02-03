КАН: команда Авраама Гранта проиграла в полуфинале

В финале Кубка африканских наций, который проходит в Габоне, встретятся сборные Египта и Камеруна. "Неукротимые львы" победили сборную Ганы 2:0.

Камерун: Ондоа, Фай, Тейку, Нгадо-Нгаджуй, Ойонго, Бассогог, Сиани, Джум (Манджек, 77), Зуа, Тамбе (Абубакар, 73), Муканджо

Гана: Разак, Аффул, Бой, Амарти, Ачеампонг, Атсу, Акуа (Гьян, 75), Вакасо, Партей (Агьеманг-Баду, 86), Андре Айю, Джордан Айю

На 72-й минуте камерунцы подали штрафной. Защитник неудачно выбил мяч. Майкл Нгадо-Нгаджуй (Славия, Прага) точно пробил 1:0.

"Черные звезды" бросились отыгрываться и пропустили контратаку на третьей минуте компенсированного времени. Кристиан Бассогог (Ольборг) вышел один на один 2:0.