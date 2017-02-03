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Спорт

МИД Ирана против выступления американских борцов на этапе Кубка мира в Керманшахе

время публикации: 13:53 | последнее обновление: 13:53 блог версия для печати фото
МИД Ирана против выступления американских борцов на этапе Кубка мира в Керманшахе

МИД Ирана выступил против участия сборной США в этапе Кубка мира по вольной борьбе, который пройдет в Керманшахе, сообщает ТАСС.

Представитель ведомства Бахрам Гасеми заявил, что вопрос рассматривался в специальном комитете МИД и была принята во внимание политика новой американской администрации.

На прошлой неделе президент США Дональд Трамп подписал ряд указов, изменяющих иммиграционную политику. В числе прочих мер предусмотрен трехмесячный запрет на въезд в США граждан семи мусульманских стран, в том числе и Ирана.

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