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Спорт

Чемпион Германии и победитель Лиги чемпионов получил травмы в ДТП

время публикации: 08:25 | последнее обновление: 08:25 блог версия для печати фото
Чемпион Германии и победитель Лиги чемпионов получил травмы в ДТП

Известный немецкий гандболист Марсель Шлидерманн пострадал в результате ДТП, произошедшем возле Бад-Олдеслое, сообщает Sport1.de.

Автомобиль "Рено" черного цвета слетел с дороги, врезался в телефонную будку, пробил ограждение, несколько раз перевернулся.

Людей, находившихся в салоне автомобиля, спасатели извлекли при помощи специального оборудования.

За рулем находился 26-летний спортсмен. Какие именно травмы получил Марсель Шлидерманн и сколько времени понадобится на его выздоровление, не сообщается.

Его 19-летняя спутница находится в тяжелом состоянии. Она введена в состояние искусственной комы.

Марсель Шлидерманн - чемпион Германии 2011 года и победитель Лиги чемпионов 2013 года в составе "Гамбурга". С 2014 года он выступает за клуб "Айзенах"

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