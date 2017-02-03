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Спорт

Бывший нападающий "Монако" и ПСЖ забил ударом с углового

время публикации: 15:41 | последнее обновление: 15:41 блог версия для печати фото
Бывший нападающий "Монако" и ПСЖ забил ударом с углового

В матче лиги Carioca 1 (чемпионат штата Рио-де-Жанейро), в котором "Васку да Гама" в гостях победил "Бангу" 3:1, был забит необычный гол.

На 90-й минуте Нене прямо с углового закрутил мяч в ближний угол. Счет стал 1:3. Нене ранее играл в "Мальорке", "Алавесе", "Сельте", ПСЖ, "Монако", "Эспаньол", "Вест Хэм", "Аль-Гарафу".

На 36-й минуте Гильерме Кошта открыл счет 0:1.

На 53-й минуте бывший форвард иерусалимского "Бейтара" Себастьян Абреу восстановил равновесие 1:1.

На 60-й минуте Таллес забил победный гол 1:2.

Необычный гол можно посмотреть на YouTube.

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