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Спорт

Израильтянка в списке самых сексуальных новичков Sports Illustrated Swimsuit Issue 2000-х годов

время публикации: 13:24 | последнее обновление: 13:41 блог версия для печати фото
Бар Рафаэли
Бруклин Деккер
Синтия Дикер
ВСЕ ФОТО

13 февраля, в канун Дня всех влюбленных, выйдет в свет специальный выпуск журнала Sports Illustrated Swimsuit 2017. Сайт sports.fr опубликовал список самых сексуальных моделей-новичков этого издания 2000-х годов.

2000. Эльса Бенитес - мексиканская фотомодель и телеведущая.

2001. Фернанда Таварес - бразильская супермодель.

2002. Мариса Миллер - американская модель и актриса.

2003. Джессика Уайт - американская модель.

2004. Фрэнки Рэйдер - американская модель.

2005. Анна Вьялицына - российская супермодель.

2006. Бруклин Деккер - американская супермодель и актриса. Жена американского теннисиста Энди Роддика.

2007. Бар Рафаэли - израильская супермодель.

2008. Мелисса Бейкер - американская модель.

2009. Синтия Дикер - бразильская модель и дизайнер купальников.

2010. Крисси Тейген - американская модель.

2011. Кейт Аптон - американская актриса и модель.

2012. Нина Агдаль - датская модель

2013. Ханна Дэвис - американская модель.

2014. Эмили Ратайковски - американская модель и актриса.

2015. Келли Рорбах - американская актриса и модель.

2016. Барбара Палвин - венгерская модель.

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