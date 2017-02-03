Израильтянка в списке самых сексуальных новичков Sports Illustrated Swimsuit Issue 2000-х годов

13 февраля, в канун Дня всех влюбленных, выйдет в свет специальный выпуск журнала Sports Illustrated Swimsuit 2017. Сайт sports.fr опубликовал список самых сексуальных моделей-новичков этого издания 2000-х годов.
2000. Эльса Бенитес - мексиканская фотомодель и телеведущая.
2001. Фернанда Таварес - бразильская супермодель.
2002. Мариса Миллер - американская модель и актриса.
2003. Джессика Уайт - американская модель.
2004. Фрэнки Рэйдер - американская модель.
2005. Анна Вьялицына - российская супермодель.
2006. Бруклин Деккер - американская супермодель и актриса. Жена американского теннисиста Энди Роддика.
2007. Бар Рафаэли - израильская супермодель.
2008. Мелисса Бейкер - американская модель.
2009. Синтия Дикер - бразильская модель и дизайнер купальников.
2010. Крисси Тейген - американская модель.
2011. Кейт Аптон - американская актриса и модель.
2012. Нина Агдаль - датская модель
2013. Ханна Дэвис - американская модель.
2014. Эмили Ратайковски - американская модель и актриса.
2015. Келли Рорбах - американская актриса и модель.
2016. Барбара Палвин - венгерская модель.