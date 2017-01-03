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Спорт

В Кнессете депутатов привлекли к участию в Дне спорта

время публикации: 14:00 | последнее обновление: 14:11 блог версия для печати фото
Кнессет, 3 января 2017 года
Кнессет, 3 января 2017 года
Кнессет, 3 января 2017 года
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Во вторник, 3 января, в Кнессете был организован День спорта. В рамках этого мероприятия депутатам Кнессета и их помощникам было предложено заняться физическими упражнениями. Им помогали опытные инструкторы.

Как пояснили источники в Кнессете, речь идет о мероприятии, устраиваемом спортивным лобби.

Среди прочих в мероприятии приняла участие 64-летняя Эстер Рут-Шахаморов – известная в прошлом легкоатлетка, обладательница лучшего результата на Олимпийских играх в истории израильской лёгкой атлетики до 1990-х годов (6-е место в финале), победительница и призёр Азиатских игр 1970 и 1974 годов, трёхкратная спортсменка года в Израиле, лауреат Премии Израиля за 1997 год, член Международного еврейского спортивного зала славы с 2013 года.

Из депутатов в акции участвовали Шули Муалем-Рафаэли ("Байт Иегуди"), Бецалель Смотрич ("Байт Иегуди"), Зоир Баалуль ("Сионистский лагерь"), Нурит Корен ("Ликуд"), Исауи Фрейдж (МЕРЕЦ) и другие.

Отметим, что многие депутаты и их помощники пришли на занятия физкультурой без спортивной обуви и формы, что категорически запрещено во всех спортзалах Израиля.

По замыслу организаторов акции, работники Кнессета после знакомства с комплексами упражнений и простыми спортивными снарядами продолжат в дальнейшем тренировки в свободное от основной работы время.

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Вторник, 3 января 2017 г.
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