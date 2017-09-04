Евробаскет: израильтяне в драматичном поединке победили сборную Германии

Сборная Израиля одержала первую победу на домашнем чемпионате Европы по баскетболу. После двух поражений наша команда одолела немцев 82:80.

Финляндия - Польша 90:87 (овертайм)

Германия - Израиль 80:82

События поначалу развивались по сценарию, схожему с первыми двумя матчами - неплохая первая половина и провал во второй.

Первую четверть хозяева выиграли 23:18. После 20 минут ничья 43:43.

В третьей четверти немцы стали наращивать преимущество. После 30 минут 69:57. Казалось, что немцы доведут дело до победы. Но израильтяне сумели перехватить инициативу и вырвать победу на финише поединка.