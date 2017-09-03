3 сентября 2017 г.
последняя новость: 21:19
Умерла легендарный психолог
Проглотил язык из-за пасты
Уволили еще одного ведущего
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
20:49 Эран Заави объявил о завершении карьеры в сборной Израиля
20:27 Евробаскет: литовцы победили итальянцев, словенцы - греков
19:51 Матч, прерванный из-за дождя: хорваты победили и обошли украинцев благодаря голу киевского динамовца
18:27 "Формула-1": победителем "Гран-при Италии" стал Льюис Хэмилтон
17:58 Евробаскет в Израиле украинцы победили сборную Грузии
10:44 Украинцы победили сборную Турции и вышли в лидеры. Мирча Луческу во всем обвинил судей. Не без оснований
10:19 Поражение со скандалом по-израильски: каждый по-своему прощается с Россией
09:44 "Игра, достойная финала": испанцы разгромили сборную Италии
08:46 17-летний дебютант забил победный гол: обзор отборочных матчей
08:15 Дарья Касаткина и Элина Свитолина вышли в четвертый круг Открытого чемпионата США
Спорт

Евробаскет: литовцы победили итальянцев, словенцы - греков

время публикации: 20:27 | последнее обновление: 20:27 блог версия для печати фото
Евробаскет: литовцы победили итальянцев, словенцы - греков

В групповом турнире чемпионата Европы по баскетболу словенцы обыграли сборную Греции 78:72. Литовцы победили сборную Италии 78:73.

Словения - Греция 78:72

Лучшими в составе словенцев были Лука Дончич (Реал, Мадрид), набравший 22 очка, и Горан Драгич (Майами Хит) - 20.

У греков самым результативным был Константинос Слоукас (Фенербахче), набравший 18 очков.

Литва - Италия 78:73

Решающей стала вторая четверть, которую прибалты выиграли 18:9. После 10 минут 23:23, 20 - 41:32, 30 - 57:49.

Самым результативным игроком матча стал Луиджи Датоме (Фенербахче), набравший 24 очка.

Лучшим в составе победителей стал Адас Юшкевичюс (Сарагоса), записавший на свой счет 20 очков.

facebook
ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // Спорт // 3 сентября 2017 г.
Евробаскет в Израиле украинцы победили сборную Грузии
// NEWSru.co.il // Спорт // 2 сентября 2017 г.
Евробаскет: израильтяне проиграли сборной Литвы
// NEWSru.co.il // Спорт // 2 сентября 2017 г.
Евробаскет: в Израиле итальянцы победили сборную Украины
// NEWSru.co.il // Спорт // 2 сентября 2017 г.
Евробаскет: россияне обыграли сборную Сербии
// NEWSru.co.il // Спорт // 2 сентября 2017 г.
Немцы победили сборную Грузии. Поляки, латвийцы и черногорцы разгромили соперников
// NEWSru.co.il // Спорт // 2 сентября 2017 г.
"Я благодарен "Апоэлю" за возможность уйти чемпионом". Амаре Стадемайр завершил карьеру
// NEWSru.co.il // Спорт // 1 сентября 2017 г.
Евробаскет: россияне победили сборную Турции







  Rating@Mail.ru  
Воскресенье, 3 сентября 2017 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2017