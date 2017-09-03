Евробаскет: литовцы победили итальянцев, словенцы - греков

В групповом турнире чемпионата Европы по баскетболу словенцы обыграли сборную Греции 78:72. Литовцы победили сборную Италии 78:73.
Словения - Греция 78:72
Лучшими в составе словенцев были Лука Дончич (Реал, Мадрид), набравший 22 очка, и Горан Драгич (Майами Хит) - 20.
У греков самым результативным был Константинос Слоукас (Фенербахче), набравший 18 очков.
Литва - Италия 78:73
Решающей стала вторая четверть, которую прибалты выиграли 18:9. После 10 минут 23:23, 20 - 41:32, 30 - 57:49.
Самым результативным игроком матча стал Луиджи Датоме (Фенербахче), набравший 24 очка.
Лучшим в составе победителей стал Адас Юшкевичюс (Сарагоса), записавший на свой счет 20 очков.