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Французы не сумели обыграть сборную Люксембурга. Португальцы победили в Венгрии

время публикации: 3 сентября 2017 г., 23:50 | последнее обновление: 3 сентября 2017 г., 23:50 блог версия для печати фото
Французы не сумели обыграть сборную Люксембурга. Португальцы победили в Венгрии

Франция сенсационно не сумела одолеть сборную Люксембурга 0:0. Швейцарцы продолжают побеждать во всех матчах. Очередная победа - гостевой разгром латвийцев 3:0.

Группа А

Беларусь - Швеция 0:4

Голландия - Болгария 3:1

Франция - Люксембург 0:0

Положение команд. Франция 17 очков, Швеция 16, Голландия 13, Болгария 12, Люксембург, Беларусь по 5.

Группа В

Фарерские острова - Андорра 1:0

Латвия - Швейцария 0:3

Венгрия - Португалия 0:1

Положение команд. Швейцария 24 очка, Португалия 21, Венгрия 10, Фарерские острова 8, Андорра 4, Латвия 3.

Группа Н

Эстония - Кипр 1:0

Гибралтар - Босния и Герцеговина 0:4

Греция - Бельгия 1:2

Положение команд. Бельгия 22 очка, Босния и Герцеговина 14, Греция 13, Кипр 10, Эстония 8, Гибралтар 0.

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