Французы не сумели обыграть сборную Люксембурга. Португальцы победили в Венгрии

Франция сенсационно не сумела одолеть сборную Люксембурга 0:0. Швейцарцы продолжают побеждать во всех матчах. Очередная победа - гостевой разгром латвийцев 3:0.
Группа А
Беларусь - Швеция 0:4
Голландия - Болгария 3:1
Франция - Люксембург 0:0
Положение команд. Франция 17 очков, Швеция 16, Голландия 13, Болгария 12, Люксембург, Беларусь по 5.
Группа В
Фарерские острова - Андорра 1:0
Латвия - Швейцария 0:3
Венгрия - Португалия 0:1
Положение команд. Швейцария 24 очка, Португалия 21, Венгрия 10, Фарерские острова 8, Андорра 4, Латвия 3.
Группа Н
Эстония - Кипр 1:0
Гибралтар - Босния и Герцеговина 0:4
Греция - Бельгия 1:2
Положение команд. Бельгия 22 очка, Босния и Герцеговина 14, Греция 13, Кипр 10, Эстония 8, Гибралтар 0.