Поражение со скандалом по-израильски: каждый по-своему прощается с Россией

Если до начала отборочной кампании чемпионата мира 2018 года многие считали, что израильтянам не повезло и команда займет третье место в "группе смерти". То по ходу кампании стало понятно: команда может скатиться далеко вниз.

Домашние поражения от албанцев и македонцев лишили нашу команду даже теоретических шансов в борьбе хотя бы за стыковые матчи.

2 сентября израильтяне на своем поле проиграли македонцам 0:1.

Израиль: Глазер, Битон (Келтьенс 71), Таль Бен-Хаим (защитник), Давидзада, Цедек, Меликсон, Кабха, Заави, Коэн, Таль Бен Хаим (нападающий) (Эйнбиндер 53), Охана (Хемед 46)

Македония: Димитриевски, Ристовски, Ристевски, Муслю, Спировски, Барди (Зайков 90), Велкоски, Николов (Элмас 63), Алиоски, Пандев, Несторовски (Радески 86)

На 20-й минуте гости забили, но при розыгрыше штрафного форвард успел забраться в положение "вне игры".

На 27-й минуте Меликсон сделал великолепную передачу. Таль Бен-Хаим (нападающий) метров с 12 пробил. Бывший голкипер "Гранады" Столе Димитриевски (Гимнастик, Таррагона) мяч парировал.

Затем израильтяне могли забить в свои ворота. Альмог Коэн нанес удар головой. Мяч попал в штангу. Хозяевам до поры, до времени везло - мяч летел мимо цели. Вратарь хозяев Омри Глазер (Маккаби, Хайфа) раз за разом ошибался на выходах, и мяч только чудом не влетал в сетку.

На 51-й минуте Заави красиво развернулся перед штрафной и пробил в нижний угол. Мяч прошел рядом со штангой. На 60-й минуте Хемед опасно бьет низом. Димитриевски сумел парировать мяч.

На 73-й минуте Элмас делает передачу в штрафную. Бывший форвард "Интера", "Наполи" и "Лацио" Горан Пандев (Дженоа) спокойно принял мяч и отправил его в сетку 0:1. Почему трио защитников выступало в роли благодарных зрителей, не ясно.

После матча разразился скандал. Капитан Эран Заави был недоволен свистом зрителей. Он сорвал капитанскую повязку и швырнул ее.

Элиша Леви, вместо того, чтобы подать после такого провала в отставку, помчался к главе ИФА, и они совместным решением отстранили главную звезду сборной от участия в дальнейших играх. Что, впрочем, не имеет ни малейшего значения. Израильтяне с путевкой в Россию уже распрощались даже теоретически.