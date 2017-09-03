3 сентября 2017 г.
последняя новость: 12:08
Умерла легендарный психолог
Проглотил язык из-за пасты
Уволили еще одного ведущего
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
10:44 Украинцы победили сборную Турции и вышли в лидеры. Мирча Луческу во всем обвинил судей. Не без оснований
10:19 Поражение со скандалом по-израильски: каждый по-своему прощается с Россией
09:44 "Игра, достойная финала": испанцы разгромили сборную Италии
08:46 17-летний дебютант забил победный гол: обзор отборочных матчей
08:15 Дарья Касаткина и Элина Свитолина вышли в четвертый круг Открытого чемпионата США
07:48 Скандал в сборной Израиля: после провала из команды выгнали главную звезду за бросание капитанской повязки
07:33 Надаль и Федерер вышли в четвертый круг. Села и Дарчис победили российско-тунисский дуэт
06:59 У Новака Джоковича родилась дочь
06:42 "Неожиданный еврей" Заб Джуда приговорен к тюремному заключению за неуплату алиментов
06:10 Полуобнаженная активистка FEMEN выбежала на поле перед матчем Украина - Турция
Спорт

Поражение со скандалом по-израильски: каждый по-своему прощается с Россией

время публикации: 10:19 | последнее обновление: 10:19 блог версия для печати фото
Поражение со скандалом по-израильски: каждый по-своему прощается с Россией

Если до начала отборочной кампании чемпионата мира 2018 года многие считали, что израильтянам не повезло и команда займет третье место в "группе смерти". То по ходу кампании стало понятно: команда может скатиться далеко вниз.

Домашние поражения от албанцев и македонцев лишили нашу команду даже теоретических шансов в борьбе хотя бы за стыковые матчи.

2 сентября израильтяне на своем поле проиграли македонцам 0:1.

Израиль: Глазер, Битон (Келтьенс 71), Таль Бен-Хаим (защитник), Давидзада, Цедек, Меликсон, Кабха, Заави, Коэн, Таль Бен Хаим (нападающий) (Эйнбиндер 53), Охана (Хемед 46)

Македония: Димитриевски, Ристовски, Ристевски, Муслю, Спировски, Барди (Зайков 90), Велкоски, Николов (Элмас 63), Алиоски, Пандев, Несторовски (Радески 86)

На 20-й минуте гости забили, но при розыгрыше штрафного форвард успел забраться в положение "вне игры".

На 27-й минуте Меликсон сделал великолепную передачу. Таль Бен-Хаим (нападающий) метров с 12 пробил. Бывший голкипер "Гранады" Столе Димитриевски (Гимнастик, Таррагона) мяч парировал.

Затем израильтяне могли забить в свои ворота. Альмог Коэн нанес удар головой. Мяч попал в штангу. Хозяевам до поры, до времени везло - мяч летел мимо цели. Вратарь хозяев Омри Глазер (Маккаби, Хайфа) раз за разом ошибался на выходах, и мяч только чудом не влетал в сетку.

На 51-й минуте Заави красиво развернулся перед штрафной и пробил в нижний угол. Мяч прошел рядом со штангой. На 60-й минуте Хемед опасно бьет низом. Димитриевски сумел парировать мяч.

На 73-й минуте Элмас делает передачу в штрафную. Бывший форвард "Интера", "Наполи" и "Лацио" Горан Пандев (Дженоа) спокойно принял мяч и отправил его в сетку 0:1. Почему трио защитников выступало в роли благодарных зрителей, не ясно.

После матча разразился скандал. Капитан Эран Заави был недоволен свистом зрителей. Он сорвал капитанскую повязку и швырнул ее.

Элиша Леви, вместо того, чтобы подать после такого провала в отставку, помчался к главе ИФА, и они совместным решением отстранили главную звезду сборной от участия в дальнейших играх. Что, впрочем, не имеет ни малейшего значения. Израильтяне с путевкой в Россию уже распрощались даже теоретически.

facebook
ССЫЛКИ ПО ТЕМЕ
// NEWSru.co.il // Спорт // 3 сентября 2017 г.
"Игра, достойная финала": испанцы разгромили сборную Италии
// NEWSru.co.il // Спорт // 3 сентября 2017 г.
17-летний дебютант забил победный гол: обзор отборочных матчей
// NEWSru.co.il // Спорт // 3 сентября 2017 г.
Скандал в сборной Израиля: после провала из команды выгнали главную звезду за бросание капитанской повязки
// NEWSru.co.il // Спорт // 3 сентября 2017 г.
Полуобнаженная активистка FEMEN выбежала на поле перед матчем Украина - Турция
// NEWSru.co.il // Спорт // 2 сентября 2017 г.
Испанцы испортили юбилей Буффона. Украинцы победили сборную Турции. Израильтяне проиграли македонцам
// NEWSru.co.il // Спорт // 2 сентября 2017 г.
Вратарь "Маккаби" не пропустил. Удаление Рюрика: обзор отборочных матчей
// NEWSru.co.il // Спорт // 2 сентября 2017 г.
Playboy признал бразильянку "секс-музой" чемпионата мира в России







  Rating@Mail.ru  
Воскресенье, 3 сентября 2017 г.
Старая версия сайта
Обратная связь: редакция сайта / техническая служба / рекламный отдел
Состав редакции
Подписка на новости (RSS)Версия для смартфоновPalm / PDAБез картинокWAP
Price List (MS Word file)
Все права на материалы, опубликованные на сайте NEWSru.co.il, охраняются в соответствии с законодательством Израиля. При использовании материалов сайта гиперссылка на NEWSru.co.il обязательна. Перепечатка эксклюзивных статей без согласования запрещена. Использование фотоматериалов агентств не разрешается.
© NEWSru.co.il: новости Израиля 2005-2017