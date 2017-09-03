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Спорт

Надаль и Федерер вышли в четвертый круг. Села и Дарчис победили российско-тунисский дуэт

время публикации: 07:33 | последнее обновление: 07:33 блог версия для печати фото
Надаль и Федерер вышли в четвертый круг. Села и Дарчис победили российско-тунисский дуэт

Роджер Федерер вышел в четвертый круг Открытого чемпионата США, победив испанца Фелисиано Лопеса 6:3, 6:3, 7:5. Следующим соперником швейцарского теннисиста станет немец Филип Кольшрайбер.

Украинец Александр Долгополов разгромил серба Виктора Троицки 6:1, 6:0, 6:4. В следующем матче украинец встретится с Рафаэлем Надалем. Испанец обыграл аргентинца Леонардо Майера 6:7, 6:3, 6:1, 6:4.

Россиянин Андрей Рублев победил боснийца Дамира Джумхура 6:4, 6:4, 5:7, 6:4. В четвертом круге он сыграет с бельгийцем Давидом Гоффеном.

Во втором круге парного турнира Стив Дарчис и Дуди Села (Бельгия/ Израиль) разгромили Малека Жазири (Тунис) и Андрея Кузнецова (Россия) 6:2, 6:1.

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