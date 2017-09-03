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Спорт

"Игра, достойная финала": испанцы разгромили сборную Италии

время публикации: 09:44 | последнее обновление: 09:44 блог версия для печати фото
"Игра, достойная финала": испанцы разгромили сборную Италии

В седьмом туре отборочного турнира чемпионата мира 2018 года состоялся центральный матч в группе G. Испанцы разгромили итальянцев 3:0.

Испания: де Хеа, Карвахаль, Серхио Рамос, Пике, Жорди Альба, Бускетс, Коке, Сильва, Иньеста (Мората, 72), Иско (Вилья, 89), Асенсио (Сауль, 78)

Италия: Буффон, Дармиан, Бонуччи, Барцальи, Спинаццола, Кандрева (Бернардески, 70), Верратти, Де Росси, Инсинье, Белотти (Эдер, 70), Иммобиле (Габбьядини, 78)

Джанлуиджи Буффон проводил 170-й матч за сборную, Андрес Иньеста - 120-й.

Итальянцы старались, но противостоять мобильной и слаженной команде Испании было невероятно сложно.

На 13-й минуте Иско великолепно исполнил штрафной 1:0. На 40-й минуте Иско начал атаку, послав мяч на фланг Давиду Сильве. Серия передач. Иско получил мяч перед штрафной и сильно пробил в "шестерку" 2:0.

На 77-й минуте испанцы организовали скоростную атаку, Рамос и Мората протаранили оборону "голубой эскадры". Рамос прострелил. Мората отправил мяч в пустые ворота 3:0.

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