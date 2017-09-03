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Спорт

Евробаскет в Израиле украинцы победили сборную Грузии

время публикации: 17:58 | последнее обновление: 17:58 блог версия для печати фото
Евробаскет в Израиле украинцы победили сборную Грузии

В матче третьего тура группового турнира чемпионата Европы по баскетболу украинцы обыграли сборную Грузии 88:81.

Франция - Исландия 115:79

Грузия - Украина 81:88

Команда Евгения Мурзина выиграла первую четверть 21:20 и первую половину матча 51:38. После 30 минут 67:63.

В сборной Грузии по 17 очков набрали Заза Пачулия (Голден Стэйт Уорриор) и Георгий Шермадини (Андорра).

Самым результативным игроком украинцев стал Артем Пустовый (Обрадойро), набравший 19 очков и сделавший 7 подборов. По 17 очков набрали Александр Липовый (Трикала, Греция) и Денис Лукашов (Енисей).

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