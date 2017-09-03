Скандал в сборной Израиля: после провала из команды выгнали главную звезду за бросание капитанской повязки

Сборная Израиля с треском провалила очередной отборочный цикл. Никто не ожидал от израильтян побед над Испанией и Италией, но то, что команда на своем поле проиграет албанцам и македонцам, все же стало неприятным сюрпризом.

Даже отъявленные оптимисты не надеялись на то, что израильтяне смогут бороться за путевку в Россию, обойдя итальянцев или испанцев, однако борьбы за последнее место с Лихтенштейном также никто не ожидал.

Но, вместо того, чтобы отправить в отставку тренера, из команды изгнали ее единственную звезду.

Капитан сборной Эран Заави выведен из состава национальной команды.

После проигранного матча со сборной Македонии он сорвал с рукава капитанскую повязку и швырнул ее в зрителей, освистывавших Заави и его товарищей по команде.

Главный тренер сборной Элиша Леви и глава Израильской футбольной ассоциации Офир Ейни сочли поведение капитана неподобающим и приняли решение вывести его из состава команды.