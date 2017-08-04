"Бней Йегуда" победила в Санкт-Петербурге. Дальше прошел "Зенит"

В ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы "Бней Йегуда" в гостях сенсационно обыграла питерский "Зенит" 1:0.

В Израиле питерцы победили 2:0.

"Зенит": Лодыгин, Анюков (Кокорин, 73), Хави Гарсия (Иванович, 81), Нету, Жирков, Терентьев, Нобоа, Эрнани, Жулиану (Дриусси, 79), Полоз, Дзюба

"Бней Йегуда": Зубас, Кандиль (Габай, 88), Абаши, Бен Ари, Азуз, Турджеман, Бузагло, Финиш (Ашкенази, 90), Гордана, Чибота, Вальскис (Хозез, 61)

На 3-й минуте Тереньев пробил издали. Зубас мяч парировал.

На 13-й минуте следует длинный пас вперед. Чибота отобрал мяч у Анюкова и вышел один на один. Лодыгин парировал мяч.

На 41-й минуте Зубас почти в центре поля едва не проиграл мяч Полозу, но сумел обыграть нападающего.

На первых секундах второго тайма Чибота прорвался по флангу, сместился в штрафную, обыграл защитника и пробил, но попал в игрока обороны.

На 48-й минуте хозяева подали угловой. Дзюба пробил головой. Турджеман вынес мяч с линии ворот.

На 67-й минуте гости перехватили мяч в своей штрафной. Быстрый проход. Чибота обыграл защитника и сделал передачу. Бузагло пробил под перекладину 0:1. На 79-й минуте Чибота убежал от двух защитников, вышел один на один. Но после его удара Лодыгин сумел парировать мяч.