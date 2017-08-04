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Спорт

"Маккаби" победил в Греции: результаты матчей Лиги Европы

время публикации: 00:04 | последнее обновление: 00:04 блог версия для печати фото
"Маккаби" победил в Греции: результаты матчей Лиги Европы

В последний отборочный этап Лиги Европы вышли "Хайдук", "Рейндорф", "Атлетик", "Милан", "Эвертон", "Мидтьюланд", "Осиек", "Марсель", "Шкендербеу", "Домжале" и тель-авивский "Маккаби".

Мидтьюланд (Дания) - Арка (Гдыня, Польша) 2:1 (первый матч 2:3)

Хайдук (Сплит, Хорватия) - Брондбю (Дания) 2:0 (0:0)

Рейндорф (Альтах, Австрия) - Гент (Бельгия) 3:1 (1:1)

Осиек (Хорватия) - ПСВ (Эйндховен, Голландия) 1:0 (1:0)

Атлетик (Бильбао, Испания) - Динамо (Бухарест, Румыния) 3:0 (1:1)

Милан (Италия) - Университатя (Крайова, Румыния) 2:0 (1:0)

Ружомберок (Словакия) - Эвертон (Ливерпуль, Англия) 0:1 (0:1)

Остенде (Бельгия) - Марсель (Франция) 0:0 (2:4)

Паниониос (Греция) - Маккаби (Тель-Авив, Израиль) 0:1 (0:1)

Единственный гол на 79-й минуте в свои ворота забил Панайотис Корбос.

Шкендербеу (Керче, Албания) - Млада (Болеслав, Чехия) 2:1 (по пенальти 4:2) (1:2)

Домжале (Словения) - Фрайбург (Германия) 2:0 (0:1)

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