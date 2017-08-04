Лига чемпионов: "Апоэль" сыграет с "Марибором"

В Ньоне состоялась жеребьевка плэй-офф квалификационного турнира Лиги чемпионов. Беэр-шевский "Апоэль" вошел в число "несеяных" команд.
Проводил жеребьевку директор УЕФА по организации соревнований Джорджо Маркетти.
Чемпион Израиля встретится с "Марибором". Первый матч израильтяне проводят дома.
Путь чемпионов
Апоэль (Беэр-Шева, Израиль) - Марибор (Словения)
Карабах (Азербайджан) - Копенгаген (Дания)
АПОЭЛ (Кипр) - Славия (Прага, Чехия)
Олимпиакос (Пирей, Греция) - Риека (Хорватия)
Селтик (Глазго, Шотландия) - Астана (Казахстан)
Путь представителей лиг
Истанбул ББ (Турция) - Севилья (Испания)
Янг Бойз (Берн, Швейцария) - ЦСКА (Москва, Россия)
Наполи (Италия) - Ницца (Франция)
Хоффенхайм (Германия) - Ливерпуль (Англия)
Спортинг (Лиссабон, Португалия) - Стяуа (Бухарест, Румыния)
Первые матчи пройдут 15-16 августа, ответные - 22-23.