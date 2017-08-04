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Спорт

Лига чемпионов: "Апоэль" сыграет с "Марибором"

время публикации: 13:12 | последнее обновление: 13:19 блог версия для печати фото
Лига чемпионов: "Апоэль" сыграет с "Марибором"

В Ньоне состоялась жеребьевка плэй-офф квалификационного турнира Лиги чемпионов. Беэр-шевский "Апоэль" вошел в число "несеяных" команд.

Проводил жеребьевку директор УЕФА по организации соревнований Джорджо Маркетти.

Чемпион Израиля встретится с "Марибором". Первый матч израильтяне проводят дома.

Путь чемпионов

Апоэль (Беэр-Шева, Израиль) - Марибор (Словения)

Карабах (Азербайджан) - Копенгаген (Дания)

АПОЭЛ (Кипр) - Славия (Прага, Чехия)

Олимпиакос (Пирей, Греция) - Риека (Хорватия)

Селтик (Глазго, Шотландия) - Астана (Казахстан)

Путь представителей лиг

Истанбул ББ (Турция) - Севилья (Испания)

Янг Бойз (Берн, Швейцария) - ЦСКА (Москва, Россия)

Наполи (Италия) - Ницца (Франция)

Хоффенхайм (Германия) - Ливерпуль (Англия)

Спортинг (Лиссабон, Португалия) - Стяуа (Бухарест, Румыния)

Первые матчи пройдут 15-16 августа, ответные - 22-23.

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