Иранские флаги не помогли: "Маккаби" победил в Греции

В ответном матче третьего квалификационного этапа Лиги Европы тель-авивский "Маккаби" победил в гостях греческий клуб "Паниониос" 1:0.

На своем поле "желтые" победили 1:0.

"Паниониос": Котник, Ойконому (Ставропулос, 12), Яя, Влахос, Шожаеи, Хайсафи, Корбос, Саввидис (Глинос, 86), Масурас, Ешил, Лампру (Дурмишай, 73)

"Маккаби": Райкович, Таль Бен Хаим, Тиби, Давидзада, Шпунгин, Голаса (Рикан, 87), Ейни, Батоккьо (Миха, 76), Кьяртанссон (Перец, 83), Шоэнфельд, Ацили

На трибунах афинского стадиона висели в том числе и иранские флаги - в стартовом составе хозяев вышли два иранских футболиста.

На 27-й минуте Тиби отменно навесил со штрафного. Кьяртанссон оказался один перед воротами, но пробил очень неточно. На 32-й минуте Ацили опасно исполнил штрафной. Матич Котник отразил мяч, летевший "под штангу".

На 36-й минуте защитник нерасчетливо сбросил мяч назад. Райкович вышел за пределы штрафной и вынес мяч, опередив форварда греков.

На 38-й минуте Ацили вышел один на один. Он столкнулся с Котником за пределами штрафной. Судья решил, что правила нарушил израильтянин, хотя на повторе видно, что форвард коснулся мяча раньше, чем голкипер.

На 52-й минуте Голаса головой забросил мяч в штрафную. Кьяртанссон с острого угла пробил выше ворот. На 63-й минуте Ацили со штрафного пробил в ближний угол. Котник парировал мяч.

На 72-й минуте Саввидис протаранил оборону гостей, но пробил неточно.

На 78-й минуте гости подали угловой. Корбос срезал мяч в свои ворота 0:1. На 82-й минуте Ацили мощно пробил метров с 20. Мяч прошел рядом со штангой.