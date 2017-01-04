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Спорт

Афганский мигрант, проигравший россиянину, вызвал скандал в немецком ММА

время публикации: 20:43 | последнее обновление: 20:43 блог версия для печати фото
Афганский мигрант, проигравший россиянину, вызвал скандал в немецком ММА

16-летний афганский мигрант Мустафа Ахмади спровоцировал скандал в германском ММА. Несовершеннолетний боец заявил организаторам турнира We Love MMA 27, что ему 18 лет и принял участие в поединке.

Российский (по другим данным, узбекский) боец Рустам Юсупов нокаутировал афганца и сломал ему челюсть. Юсупов был дисквалифицирован за неразрешенный удар коленом в голову.

Правда открылась уже после боя. Пострадавшему Мустафе всего 16 лет и его не имели права допустить до поединка, сообщает gnp1.de.

Мустафа Ахмади заявил организаторам турнира в Берлине, что родился 15 мая 1998 года (на самом деле - 2000). По свведениям СМИ, его тренер знал об этом.

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